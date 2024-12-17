استشاري مناعة يحذر من انتشار 4 فيروسات خلال الفترة الراهنة.. بينها كورونا

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، عن انتشار 4 فيروسات حاليًا في موسم الشتاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "عندنا فيروسات كثيرة تنتشر في مصر خلال نفس التوقيت من كل عام، بينها فيروس كورونا والفيروس المخلوي وفيروس غدّي والإنفلونزا الموسمية".

وأشار استشاري أمراض الحساسية والمناعة إلى أن أعراض الفيروسات الأربعة تكون واضحة للجميع، والعلاج يكون واحدًا، معقبًا: "كورونا أقرب إلى البرد من الإنفلونزا العادية".

ونصح الدكتور أمجد الحداد المرضى والمصابين بالفيروسات بكثرة تناول المشروبات الدافئة، مع الذهاب إلى الطبيب المختص، وعمل مسحة علاجية كاملة لتحديد نوع الفيروس وتناول العلاج بانتظام.

وحول تأثير تناول عقار الباراسيتامول، أوضح أن تناول العقار يكون عند الحاجة وبإرشاد وتوجيه من الطبيب، فهو الذي يحدد أهمية تناوله من عدمه.