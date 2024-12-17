وزير الكهرباء يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة الجديدة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد تريد سفيان، سفير دولة ماليزيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب.

ورحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الماليزي، مشيدًا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية. كما استعرض فرص دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، وبين ماليزيا، وتم بحث إمكانية مشاركة الشركات الماليزية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ومختلف مجالات الكهرباء، وخاصة الطاقة المتجددة. كما تم التأكيد على استمرار التعاون في جميع برامج التدريب المختلفة وتبادل الخبرات.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة عامة للوصول إلى أفضل تكنولوجيا بأقل الأسعار، في إطار تطوير وتحديث الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات. كما تم التطرق إلى التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون، مع حرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الماليزي يشهد زيادة ملحوظة، حيث تم تنفيذ العديد من برامج التدريب للكوادر البشرية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء. وأشار إلى أهمية هذه البرامج التدريبية في إطار استراتيجية عمل الوزارة، مؤكدًا على اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة في ظل الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الطاقة تستهدف الوصول إلى نسبة مشاركة للطاقة المتجددة تبلغ 42% بحلول عام 2030 في مزيج الطاقة، كما أكد على الاهتمام الذي يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة في مشروعات الطاقات المتجددة.

من جانبه، أكد السفير محمد تريد سفيان أن مصر تعد دولة محورية تتميز بكونها بيئة جاذبة للاستثمار، وهي بوابة للدخول إلى إفريقيا، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.



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