رئيس "شباب النواب" يهنئ الرئيس السيسي بجائزة التميز: مصر قبلة للرياضة العالمية

كتب- نشأت علي:

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه جائزة التميز في قارة أفريقيا في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا الذي أقيم في دولة المغرب.

وأكد النائب الدكتور محمود حسين أن الرياضة المصرية انتقلت إلى مكان رياضي آخر بتقنية عالية بفضل الدعم والاهتمام غير المسبوق من الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن مصر أصبحت قبلة للبطولات الدولية بسبب وجود بنية تحتية فيها لا تضاهيها أي دولة أفريقية أخرى.

وأوضح في بيان اليوم، أن منح الاتحاد الأفريقي جائزة التميز للرئيس السيسي جاء تتويجًا للإنجازات الهائلة التي حققتها القيادة السياسية في ملف الرياضة، وهو ما ساهم في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات التي تحققت في ملف الرياضة إنشاء المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية، التي تضم أيضًا مجمع تنس بسعة 3,500 متفرج، بالإضافة إلى مجمع إسكواش يتسع لـ 1,000 متفرج، ومجمع حمامات سباحة أولمبية، أحدهما مغطى والآخر مكشوف يسع لـ 5,000 متفرج.

كما تم إنشاء أكثر من 4,282 ملعبًا لكرة القدم، وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، وتطوير 14 استادًا رياضيًا، وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية، منها أربعة صالات تم إنشاؤها خصيصًا لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد في السادس من أكتوبر، واستاد القاهرة، وبرج العرب، والعاصمة الإدارية. كما تم إنشاء وتطوير 14 نادٍ رياضي، وتطوير شامل لعدد 30 مركزًا للابتكار والتعلم الشبابي، وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة، وتطوير وحدات الطب الرياضي وأندية متحدي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء سلسلة أندية "نادي النادي" وتشمل 3 فروع في أكتوبر، شيراتون، والعاصمة الإدارية، فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.

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