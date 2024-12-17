الصحة: للمرة الأولى يتم إنتاج الأنسولين كأقلام داخل مصر

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي يمثل علامة فارقة، مبينًا أنه للمرة الأولى يتم إنتاج الأنسولين كأقلام داخل مصر.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز ودعم صناعة الأدوية في مصر، مشيرًا إلى أن الأنسولين كان يُنتج في السابق على شكل حقن فقط.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس قدرة مصر على صناعة الأدوية الحيوية محليًا وتلبية احتياجات السوق المصري من الأنسولين، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة كانت تعتمد في السابق على الاستيراد بشكل كبير.

وأضاف أن هناك فرقًا ملحوظًا بين أسعار الأنسولين المستورد والمحلي، موضحًا أن تصنيع الأنسولين محليًا يساعد في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، إضافة إلى تقليص فاتورة استهلاك العملة الصعبة.

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