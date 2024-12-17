وزارة التضامن: توسيع مشاركة السيدات في الإشراف على موسم الحج المقبل

كتبت - داليا الظنيني:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توسيع فرص مشاركة السيدات في الإشراف على موسم الحج المقبل.

وأشار أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال مداخلة عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى فتح باب التقديم للإشراف يوم 22 ديسمبر، مع إلغاء شرط وجود محرم شرعي للسيدات تحت سن 45.

وتابع: "هذا التغيير يأتي تلبيةً لاحتياجات الحجاج المتزايدة، خاصةً بعد ارتفاع نسبة الحجاج من السيدات في القرعة الأخيرة"، لافتًا إلى أن 57.5% من الفائزين بقرعة الحج هذا العام كانوا من السيدات، مما يتطلب وجود تنوع في الإشراف لتلبية احتياجات الحجاج من الجنسين.

وأوضح أن هناك اختبارًا تحريريًا إلكترونيًا، يتضمن أسئلة دينية حول مناسك الحج أعدتها دار الإفتاء، وأسئلة إدارية متعلقة بإدارة الحشود وحل الأزمات، مشيرًا إلى أن المقابلة الشخصية تتم تحت إشراف مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور ممثلين من الأزهر الشريف ووزارة الصحة وخبراء التنمية البشرية، ويتم تقييم المعرفة العامة، الصحة العامة، والقدرة على أداء المهام المطلوبة.

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