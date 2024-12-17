وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان "قصر الإبداع الفني" بأكتوبر بعد تطويره

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، "قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وتفقد وزير الثقافة، ومحافظ الجيزة، قاعات "قصر الإبداع" الذي يُقام على مساحة 10,000 متر مربع. يتضمن القصر مسرحًا يتسع لـ292 مقعدًا، بالإضافة إلى قاعة تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب. كما يضم مكتبة عامة تحتوي على 20,535 كتابًا في مختلف المجالات، بما في ذلك إصدارات من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة وعدد كبير من دور النشر، بالإضافة إلى مكتبة الطفل التي تحتوي على 2,082 كتابًا ودورية تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال. يضم القصر أيضًا قاعة للمعارض، وناقش الوزير مع الحضور فعاليات هذا القصر الثقافي.

كما تفقد الوزير قاعة الحرف البيئية والتراثية، ونادي المرأة، وقاعة الفنون التشكيلية، وقاعة الموسيقى. تساهم هذه القاعات في تعزيز الوعي الفني والثقافي من خلال ورش العمل، المعارض، والعروض الفنية المتنوعة.

وخلال الجولة، التقى وزير الثقافة بعدد كبير من رواد القصر من النشء والشباب، وحثهم على تطوير قدراتهم الإبداعية، واستثمار القصر في تنمية مواهبهم في المجالات المتعددة، مؤكدًا أهمية استغلال هذه الطاقات في إنتاج أعمال إبداعية قادرة على منافسة الأعمال المتميزة في مختلف مجالات الإبداع.

وقال وزير الثقافة: "إن افتتاح قصر الإبداع الفني اليوم هو إضافة جديدة للمشهد الثقافي والفني في مصر، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري، حيث تولي وزارة الثقافة اهتمامًا خاصًا بتطوير المنشآت الثقافية وتأهيلها لتكون مراكز إشعاع ثقافي وفني تساهم في تطوير المجتمعات من خلال تعزيز المعرفة والفن في جميع مجالاته".

وأضاف: "يُعد هذا القصر بمثابة منارة ثقافية في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها، حيث تم تجهيزه بأحدث المعايير لتقديم خدمات ثقافية وفنية متميزة، ليصبح منصة للابتكار والإبداع، توفر فرصًا متنوعة لجميع الشرائح المجتمعية في مجالات الفنون والإبداع، والتكنولوجيا، والحرف اليدوية والتراث الثقافي".

من جانبه، أكد محافظ الجيزة، أن البنية الثقافية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للدولة، وتشكيل وعي المواطن بالمعرفة والفكر والإبداع.

وأشاد المحافظ بقصر الإبداع الفني بمدينة 6 أكتوبر، الذي يُعد أحد أهم القصور المتخصصة التي تساهم في إحياء الحرف التراثية والحفاظ عليها من الاندثار. وأشار إلى الندوات التثقيفية التي يتم عقدها داخل وخارج المركز لنشر الوعي والوصول إلى جميع فئات المجتمع.

وأوضح النجار أن محافظة الجيزة تتميز بتعدد المراكز الثقافية بها، من المكتبات، وقصور الثقافة، ومراكز الإبداع، مما يسهم في نشر المعرفة بين أبناء المحافظة. وأكد على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتوسيع الأنشطة الثقافية في المحافظة.

عقب الافتتاح، أقيمت احتفالية فنية حرص خلالها وزير الثقافة على تكريم عدد من الجهات الداعمة للعمل الثقافي، بالإضافة إلى تكريم الرموز التي أثرت الحياة الثقافية والإبداعية. شملت قائمة التكريمات: "جهاز مدينة أكتوبر، مجلس أمناء أكتوبر، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أسرة المفكر الراحل الدكتور جابر عصفور، وأسرة المفكر الراحل منير عامر".

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