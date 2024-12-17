تكليف من الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية بشأن طلاب الحاسبات والمعلومات

كتب - محمد عاطف:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتي تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال حديثه مع القادة والطلاب، وجه الرئيس السيسي بأهمية الاهتمام بعلوم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأهيل الشباب لهذا القطاع المهم.

وقال الرئيس السيسي: "إحنا معنيين بطلاب الحاسبات والمعلومات في مصر اللي شايفين عندهم المهارات والكفاءات التي تمكنهم من أن يكونوا أكثر تخصصا واحترافية في هذا المجال.. إحنا مستعدين بالاختبارات اللي هنعملها إن يكون نسبة منهم موجودة معانا خلال العام الحالي (في الأكاديمية العسكرية المصرية)".

وكلف الرئيس السيسي، بإعادة فتح باب القبول لمدة أسبوع لاتاحة الفرصة أمام طلاب الحاسبات.