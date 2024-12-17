تفاصيل إنتاج الأنسولين "جلارجيفين" محلياً: 50 مليون خرطوشة.. وتصدير لـ 56 دولة

كتب - أحمد جمعة:

كشف العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، رياض أرمانيوس، عن تفاصيل إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي "جلارجيفين" ممتد المفعول، بالتعاون مع شركة "إيلي ليلي" العالمية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد اليوم الثلاثاء، احتفالية إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي ممتد المفعول.

وقال "أرمانيوس" في كلمته إن الشراكة العالمية مع "إيلي ليلي" ساهمت في إتاحة جودة عالمية بتوفير "كريستالات الأنسولين" وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع "الجلارجيفين".

وأوضح أن الشركة تستهدف إنتاج الأنسولين لعلاج مرضى السكري من النوع الأول والثاني، للوصول إلى مليون شخص سنويًا عبر 56 دولة، مما يحقق تأثيرًا ملموسًا على حياة مرضى السكري، مبيًنا أنه جرى إتاحة الأنسولين طويل المفعول بسعر تنافسي، مما يخفف العبء على المرضى ليس في مصر فقط بل في الدول التي يتم التصدير لها.

ولفت إلى أن الأنسولين المحلي الصُنع تم طرحه من حوالي أسبوعين في السوق المصري، ولقى ترحيباً من الأطباء بوجود أنسولين مصري بجودة عالمية.

وأشار "أرمانيوس" إلى أنه في نهاية مايو 2023، تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مصنع الأدوية البيولوجية في مُجمع مصانع الشركة بأكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قارورة، و50 مليون خرطوشة.

ماذا قال وزير الصحة؟

بدوره، قال وزير الصحة إن إنتاج الأدوية محليًا بجودة عالمية مكّن مصر من تصديرها إلى عشرات الدول، ما عزز ريادتها في تصنيع الأدوية المنقذة للحياة، مؤكدًا أن توطين صناعة الدواء يمثل قضية أمن قومي، حيث يتم إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محليًا، فيما يتم استيراد 10% فقط.

وذكر الوزير أن 15.5% من المصريين مصابون بالسكري، وهو ما يتوافق مع المعدلات العالمية.

ولفت عبدالغفار إلى تأسيس 175 مركزًا متخصصًا لعلاج السكر بجانب المعهد القومي للسكر، موضحًا أن تزايد أعداد المصابين في أفريقيا، والتي تصل حاليًا إلى 24 مليون حالة، ومرشحة للارتفاع إلى 55 مليونًا بحلول 2045، يعكس الحاجة الملحة لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.

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