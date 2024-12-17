رئيس "دينية النواب" يطالب مجمع اللغة العربية بمواجهة "المصطلحات الوافدة"

كتب- نشأت حمدي:

ألقى الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقال الدكتور أسامة العبد: "تحتفل الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام باللغة العربية، وأود أن أقول إنه يوم مميز، فاللغة العربية تكتنز مفردات ثرية وأشكالًا شعرية ساحرة، كما أنها كانت ولا تزال مصدرًا لاكتشافات علمية ملهمة، وهي وعاء ثقافي وحضاري للأمة الإسلامية. فقد شرفها الله لتكون لغة القرآن الكريم".

وأضاف الدكتور أسامة العبد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: "اللغة العربية هي لغة التخاطب بين العرب ويتعبد بها كافة المسلمين، الذين يتجاوز عددهم مليار ونصف المليار شخص. وكتب الله لها الخلود؛ فهي لغة حية خالدة ورسالة عالمية عامة للإنسانية، استطاعت – وما زالت – تلبية مطالب التطور في معادلة لا تعرف الجمود أو العجز".

وطالب الدكتور أسامة العبد مجمع اللغة العربية بمواجهة المصطلحات الأجنبية الوافدة إلينا، قائلًا: "لا فائدة منها، فلغتنا العربية لا تعرف الضعف أو الانقراض".

كما دعا المؤسسات المختلفة إلى الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها معبّرة عن قيمنا ومعتقداتنا.

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