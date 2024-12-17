برلماني عن تقليد محمد رمضان للرئيس السادات: "الفيديو غير مقبول ويسئ للرموز"

كتبت - داليا الظنيني:

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إنه تم تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب موجه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الفيديو الذي ظهر فيه الفنان محمد رمضان مجسدًا شخصية الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "ما قدمه الفنان محمد رمضان أمر غير طبيعي، ومش معقول هنفضل طول الوقت نسيء لرموزنا بالشكل ده".

وتابع: "الفيديو غير مقبول وغير ظريف بالمرة.. الناس بقت تدور إزاي تستهزئ بأي حاجة في حياتنا، وكلها ماشية في إطار غير ظريف وغير مقبول".

وأكمل: "الفنان محمد رمضان حاول التواصل مع أسرة الرئيس الراحل أنور السادات للاعتذار، ولكن ما قدمه كان عبارة عن استهزاء ضد تقاليد المجتمع".

جاء ذلك بعد تقليد رمضان للرئيس الراحل أنور السادات، في فيديو كليب أغنيته الجديدة "برج الثور"، ما أشعل غضب أسرة الرئيس الراحل.

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