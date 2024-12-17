رئيس "زراعة الشيوخ": زيادة حجم الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار "مؤشر إيجابي"

كتب - نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية، الطازجة والمُصنَّعة، إلى 9.2 مليار دولار يُعد خطوة مهمة ومؤشرًا إيجابيًا على الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، ليس فقط في القطاع الزراعي، بل في مختلف القطاعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في البلاد.

وأضاف الجبلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك الزيادة في حجم الصادرات الزراعية تُعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ودعوة لمواصلة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة وتوفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بجهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح أكثر من 2 مليون فدان من الصحراء عبر عدد من المشروعات القومية، مثل توشكى الخير، والدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ، التي أسهمت في تسهيل إنشاء المشروعات ونقل المنتجات الزراعية وتصديرها في حالة تسمح بمنافستها عالميًا.

واستشهد الجبلي بإنشاء خط بحري بنظام الرورو يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، مما يُسهل نقل الخضروات والفاكهة الطازجة إلى الدول الأوروبية.

وثمَّن الجبلي النمو الكبير في حجم الصادرات، موضحًا أن حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة وصل إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار، بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المُصنَّعة التي بلغت قيمتها نحو 5.1 مليار دولار، بما يعادل 255 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية، الطازجة والمُصنَّعة، إلى 9.2 مليار دولار.

ودعا الجبلي إلى ضرورة التوسع في قطاع التصنيع الغذائي خلال الفترة المقبلة، بهدف مضاعفة العائد من الصادرات الزراعية، وزيادة حجم الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حجم الصادرات المصرية.

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