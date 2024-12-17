حجز شقق روضة العبور.. أسعار وتفاصيل التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حجز شقق روضة العبور في نطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية ضمن أضخم طرح من الوزراة للشقق الجاهزة للتسليم الفوري، حيث يتم طرح شقق في حوالي 15 مدينة جديدة.

ويعتبر مشروع روضة العبور هو الوحيد المتاح في الوقت الحالي بمحافظة القليوبية، ويمكن للمواطنين التقديم للحجز في هذا المشروع دون وجود أي شروط تتعلق بمكان الإقامة أو العمل.

عدد الشقق المطروحة في مدينة العبور 456 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحة 102 إلى 111 مترا، وهي شقق جاهزة للسكن.

سجلت الشقة الـ 102 متر، مليون و70 ألف جنيه، حيث سجل سعر المتر 9900 جنيه.

وتصل جدية الحجز لـ 100 ألف جنيه ويتم استكمال المقدم لـ 20% حيث سيتم سداد 130 ألف جنيه، ثم وقت التعاقد يتم سداد 107 ألف جنيه.

ويتبقى 749 ألف من ثمن الوحدة لو تم تقسيطهم على 7 سنوات سيكون القسط الشهري 19 ألف جنيه.

ويصل مقدم جدية الحجز لـ 100 الف حنيه، على أن يتم تخصيص الشقق بنظام القرعة العلنية والتي تحدد بعد انتهاء الحجز يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويتم التقديم عن طريق موقع مسكن المخصص لحجز الأراضي والشقق، من خلال عمل حساب على الموقع واختيار المشروع المراد التقديم فيه.

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