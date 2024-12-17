وزير الإسكان يشارك في افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي الثامن بدولة الجزائر

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الإسكان العربي الثامن للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بدولة الجزائر، وذلك بحضور محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية، ولفيف من وزراء الإسكان والتعمير العرب.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تنفيذ المشروعات القومية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، في إطار النهضة العمرانية الجديدة التى تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي مقدمة تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومدن الجيل الرابع، وفي القلب منها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما، مشيراً إلى أهم سياسات الوزارة في إطار توفير السكن اللائق.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك إشادة كبيرة من وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتواجد القوي والفعال لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث تشارك به العديد من الوزارات المعنية بالإسكان والتنمية العمرانية بالدول العربية من الجزائر والأردن وفلسطين ومصر بالإضافة إلى الهيئات الوطنية وشركات القطاع الخاص.

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