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الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

04:37 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون لجوء الأجانب الاتفاقيات الدولية
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