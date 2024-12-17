الرئيس السيسي يوقع قانون لجوء الأجانب

القاهرة- أ ش أ:

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.