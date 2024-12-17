وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تأسيس شركة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة -الأسباب والتفاصيل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء سيحتل اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة؛ لما يمثله من أهمية وقيمة كبيرة، بهدف دعم التصنيع المحلي وخفض الاستيراد من الخارج، منوهًا بأن هناك خطة مرتقبة للتوسع في إنتاج وتصنيع المهمات المختلفة من خلال إبرام شراكات مع القطاع الخاص قريبًا.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حاليًّا إعداد دراسة بعناية فائقة؛ تتضمن الوضع على أرض الواقع، ومدى الإمكانات المتاحة، لضمان تلاشي أية صعوبات أو عقبات، علمًا بأنه يتم حاليًّا إجراء مفاوضات مع القطاع الخاص؛ للتعاون بين الطرفَين شريطة توافر بيئة العمل لإنتاج وتصنيع المهمات وليس تجميعها.

وأعلن عصمت أن الوزارة بصدد الإعلان عن تدشين وإنشاء شركة للطاقة الجديدة والمتجددة تابعة للوزارة للمرة الأولى؛ وذلك في إطار مضي الوزارة قدمًا للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترات المقبلة.

وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي مواطن يقوم بسرقة التيار الكهربائي، منوهًا بأن مجلس النواب سينتهي قريبًا من وضع لائحة عقوبات رادعة لكل مَن يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها، مع تأكيد تغليظ العقوبات حال الاستمرار في السرقة؛ لضمان حق الدولة.

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