مذكرة تفاهم بين مؤسستي أونا وآرتي العربية لتبادل المحتوى

كتب- مصراوي:

وقعت مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والمؤسسة المستقلة غير الربحية "تي في - نوفوستي" آرتي العربية، مذكرة تعاون ومساعدة متبادلة في مجال الإعلام.

وفق الاتفاقية، سيتبادل الطرفان المحتوى والمشاريع الصوتية والبصرية، بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة. كما يتعاونا في مجال التغطية الدولية للأخبار، بما فيها الدعم الإعلامي داخل وخارج دولة كل من الطرفين، وفي جميع أنحاء العالم وتبادل معلومات الاتصال بالخبراء، وكذلك مساعدة بعضهما البعض في استلام تعليقات الصحفيين والمراسلين أثناء تغطية الأحداث المحلية والدولية الرئيسية.

وقع المذكرة مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع"مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو- شيفت"، والدكتور مازن يوسف مدير موقع RTarabic نيابة عن مديرة القناة مايا مناع.