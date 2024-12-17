وزير الصحة يتابع تنفيذ التمكين الاقتصادي للمرأة في حضور وزيرتَي التضامن والتنمية المحلية

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، وبحث سبل توفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكان.

تمكين المرأة ومواجهة القضية السكانية

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار إلى أن تمكين المرأة يسهم بشكل كبير في مواجهة القضية السكانية، موضحًا أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة؛ بما في ذلك تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية التي تستهدف هذا المحور في جميع المحافظات.

وأضاف عبد الغفار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع شهد عرضًا لمعدل مساهمة المرأة التي تتراوح أعمارها من 15 سنة فما فوق، في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن استعراض معدلات البطالة في مختلف محافظات الجمهورية، للإناث والذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة لعام 2023.

توصيات مهمة للتمكين الاقتصادي للمرأة

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة؛ حيث تم الخروج بعدد من التوصيات المهمة، منها إنشاء خريطة إلكترونية تبرز كل المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًّا، وتم تقسيم المشروعات في كل محافظة إلى خمسة أنواع؛ تشمل: الزراعية، الصناعية، التجارية، الخدمية، والبيئية، مع حصر عدد السيدات المستفيدات، موضحًا أن هذا النوع من المشروعات يضمن توفير فرص متنوعة تتماشى مع مهارات وقدرات النساء في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد الغفار أنه تم استعراض خريطة التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى الجمهورية، التي تم تطويرها عبر إنشاء خريطة إلكترونية توضح توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المناطق، وتم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة؛ مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من هذه المشروعات، وتم تأكيد نشر المعلومات عبر كل المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية؛ لضمان الوصول المستمر للسيدات ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.

تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن التوصيات تضمنت تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل موحد بعضوية ممثلي كل الأجهزة والهيئات والمجالس المتخصصة المعنية؛ مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العمل، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المشروع القومي لتنمية الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.

وأشار عبد الغفار إلى أن التوصيات شملت اختيار عدد من المناطق منخفضة الخصائص السكانية، لتطبيق النموذج الصناعي الذي تم التوجيه به في الاجتماع السابق، لافتًا إلى توجيه الوزير بتجميع قاعدة بيانات موحدة للسيدات المستهدفات من جميع الجهات المعنية، واتخاذ الخطوات اللازمة والقرارات بناءً على تلك البيانات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير أكد ضرورةَ تعزيز الجهود؛ لزيادة وصول السيدات إلى الهيئات المعنية بتمكين المرأة، ورفع نسب توظيف النساء في مختلف القطاعات، فضلًا عن خفض معدلات الإنجاب وتحسين صحة الأم والطفل، وشدد على أهمية زيادة تمويل المشروعات الناجحة وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات السيدات في إدارة المشروعات.

توفير فرص عمل من المنزل

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أهمية العمل على توفير العديد من الصناعات المغذية للمرأة، وفقاً للخرائط الخاصة بكل محافظة، بما يضمن التوسع في توفير فرص العمل ومن بينها توفير فرص عمل من المنزل، مؤكدةً تقديم كل سبل الدعم اللازم وتعزيز الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ محور تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع؛ خصوصًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه لملف التمكين الاقتصادي للمرأة والتكامل مع جهود باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج.

برنامج تنمية الصعيد.. تطوير ودعم الحرف اليدوية

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم في إطار هذا البرنامج إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي أسهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين، وبصفة خاصة المرأة، لافتةً إلى أن التدخلات التي قام بها برنامج تنمية الصعيد أسهمت في تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد، مثل التلي والفخار والنباتات العطرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في تحسين مستوى المنتجات وتسهيل مشاركتهم في مختلف المعارض المحلية بالمحافظات وغيرها التي تنظمها الجهات والوزارات المختلفة؛ مثل "تراثنا" و"ديارنا"، مشيرةً إلى أن الوزارة أسهمت خلال الدورة الحالية من معرض "تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب تلك الحرف من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.

منصة "أيادي مصر" لتسويق الحِرَف إلكترونيًّا

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة لديها أيضاً منصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية إلكترونيًّا، والتي تضم حاليًّا ٢٠٠٠ حِرَفي من مختلف المحافظات، وبالأخص محافظات الصعيد، لافتة إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولًا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على المنصة التي تتعاون فيها الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة إيفاينانس، كما يتم التواصل حالياً مع بعض شركات القطاع الخاص لتتولى مسؤولية الإشراف على تلك المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يسهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل.

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