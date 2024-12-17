رئيس "الشراء الموحد": نسير على الطريق الصحيح لتوطين صناعة الدواء

كتب - أحمد جمعة:

قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن مفاوضات إنتاج الأنسولين المحلي الصنع بدأت منذ 4 سنوات، بهدف توطين الصناعة التي يحتاج إليها المواطن المصري والعربي والأفريقي.

وأضاف، خلال كلمته في فعالية الموافقة على إنتاج الأنسولين المحلي الصنع بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الدواء، أن الشركة المصرية التي تمت الموافقة عليها لتصنيع الأنسولين المحلي حظيت بثقة الشركة العالمية، وتمت الموافقة على تصدير الأنسولين المحلي الصنع إلى دول أفريقيا، بما يجعل مصر مركزًا لتصنيع الدواء.

وأكد رئيس هيئة الشراء الموحد أن الدولة المصرية تسعى وتسير على الطريق الصحيح نحو تأمين وتوطين صناعة الدواء، ولا سيما الاستراتيجية والهامة منها.

*اقرأ أيضا:*

شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"شعبة المخابز" تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

"لا تنزعجوا من رائحة الغاز".. "تاون جاس" تعلن عن أعمال تدفيع بالقاهرة الجديدة