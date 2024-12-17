وزير التعليم: الكثافة أقل من 50 طالبًا بالفصل باستثناء 22 مدرسة وجارٍ العمل على تخفيضها

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكثافة الطلابية في جميع المدارس أصبحت أقل من 50 طالبًا بالفصل، باستثناء 22 مدرسة، ويجرى العمل حاليًا على خفض الكثافة فيها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة لمدارس محافظة الغربية بإدارة قطور التعليمية، حيث أشار الوزير إلى أنه لا يوجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية داخل أي فصل دراسي في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

كما حرص وزير التربية والتعليم على متابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم للتأكد من إتقانهم مهارات القراءة وفهم الدروس، وذلك بهدف تحديد مستواهم التعليمي والعمل على تطويره.

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