شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 22 ديسمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 18 ديسمبر

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وامطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 19 ديسمبر

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الجمعة 20 ديسمبر

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء.