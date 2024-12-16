"شعبة المخابز" تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة، أنه تم عقد اجتماع موسع مع الشعبة العامة للغرفة التجارية ووزير التموين، حيث تم مناقشة موضوعات الدعم العيني والنقدي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُبث على قناة "الحدث اليوم"، قال فكري: "لا يوجد تحريك لسعر الخبز في المستقبل القريب، وسيظل سعره كما هو على بطاقة التموين."

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر منظومة الخبز كما هي على بطاقة التموين لمدة عام أو عامين مقبلين، مما يضمن استقرار أسعار الخبز المدعم للمواطنين.

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