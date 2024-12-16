"لا تنزعجوا من رائحة الغاز".. "تاون جاس" تعلن عن أعمال تدفيع بالقاهرة الجديدة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عن أعمال تدفيع الغاز عند محلات شيل أوت- الجامعة الأمريكية- بالقاهرة الجديدة، وذلك غدًا الثلاثاء بدءًا من الساعة العاشرة مساء.

وآهابت الشركة، بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

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