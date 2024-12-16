أديب عن المسيرات الغامضة في سماء أمريكا: "بيقولوا ده شغل فراعنة"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على مشاهد الطائرات المسيرة "درون" التي تحلق بكثافة فوق عدد من الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى عدم معرفة المسؤولين الأمريكيين بمصدرها أو سبب وجودها.

خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "مفيش مسؤول أمريكي عارف مين دول ولا سبب وجودهم إيه، ولا حد عارف حاجة أو عنده معلومة".

وتساءل أديب: "معقول مفيش حد يعرف إيه اللي بيحصل؟ الأمن الأمريكي القومي مش عارف إيه المسيرات دي؟"، مضيفًا أنه لو حدث ذلك في مصر، لكانت الولايات المتحدة طالبت بإصدار بيان عاجل لتوضيح الحقيقة، معقبًا: "مفيش مسؤول أمريكي عارف مين دول ولا سبب وجودهم إيه ولا حد عارف حاجة أو عنده معلومة".

وأشار أديب إلى أن بعض الناس في أمريكا اعتبروا أن هذه الطائرات قد تكون مرتبطة بكائنات فضائية، ساخرًا بقوله: "الغريب بقى إن في ناس في أمريكا قالوا دي كائنات فضائية، وجزء تاني قالوا دول مصريين وده شغل فراعنة، يعني اسمنا في الموضوع".