سمير فرج: قلق الشعب المصري من الأوضاع بالمنطقة مبرر

كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن من حق الشعب المصري أن يشعر بالقلق حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في سوريا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن "دورنا أن نطمئن جميع المصريين على بلادهم".

وأشار فرج إلى أن الرئيس السيسي قد وجه رسائل مطمئنة للشعب المصري بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، حيث اعتبر أن تدمير الجيش السوري واحتلال جبل الشيخ يمثلان من المكتسبات الهامة لإسرائيل.

وتطرق فرج إلى مناطق الصراع المحتملة في العالم خلال عام 2024، مشيرًا إلى ثلاثة مناطق رئيسية تشمل الصين وتايوان، وروسيا وأوكرانيا، وفلسطين ولبنان وسوريا وإيران في مواجهتها مع إسرائيل.

ولفت إلى أن الصين لا ترغب في الدخول في حرب، وتتعامل بذكاء شديد مع الولايات المتحدة، معتبراً أن حربها مع تايوان هي معركة مستقبلية لا مفر منها.

وعن الوضع في قطاع غزة، أوضح فرج أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل من أجل دعم الشعب الفلسطيني في القطاع، حيث تسعى لتوفير الطعام والشراب لأهالي غزة، مضيفًا: "غزة لم يعد لها صاحب غير مصر، والشعب هناك الآن يأكل الورق".

وأكد أن مصر تعمل حاليًا على وقف النار في قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.

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