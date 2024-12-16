تطورات الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي.. وزوجته تكشف مدة غيابه عن الشاشة

كتب- محمد عمارة:

قالت الفنانة سحر نوح، زوجة الإعلامي مدحت شلبي، إن حالة الأخير بدأت في الاستقرار خلال الساعات الماضية.

وأضافت زوجة الإعلامي مدحت شلبي، في تصريحات لها عبر مصراوي، أن الطبيب المعالج للإعلامي القدير كشف أنه يعاني من التهاب في الأحبال الصوتية مع ضرورة ألا يستخدم صوته لمدة أسبوع.

وأوضحت سحر نوح:"قد يكون التهاب الأحبال الصوتية ناتج عن مضاعفات ارتجاع المرئي الذي عانى منه الإعلامي قبل فترة"، مشيرة إلى أن إجراءات معالجعة المرئي هي من تسببت في ظهور مدحت شلبي بوزن ناقص خلال الأيام الماضية.

يذكر أن مدحت شلبي طمأن جمهوره ووجه لهم رسالة من خلال الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يطمئن كابتن مدحت شلبى كل محبيه على حالته الصحية".

وأضاف: "يعتذر عن الغياب الأسبوع الحالى عن الظهور الإعلامى بسبب إصابته بإلتهاب في الاحبال الصوتية، وبإذن الله سيعود من جديد الأسبوع المقبل عبر برنامجه، بعد اكتمال شفائه بإذن الله تعالى، ويشكر كابتن مدحت شلبى كل محبيه عن اهتمامهم وسؤالهم عنه وعن حالته الصحية".

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