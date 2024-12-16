شعبة الخضر والفاكهة: أسواق اليوم الواحد أنقذت المواطن من جشع التجار وغلاء الأسعار

كتب- حسن مرسي:

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن الخضراوات تعد سلعة قابلة للتلف، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر في التعامل مع البائعين الذين يغالون في الأسعار، مشددًا على أن أسواق اليوم الواحد أنقذت المواطن من جشع التجار وغلاء الأسعار.

وفي مداخلة برنامج "الخلاصة" الذي يُعرض على فضائية "المحور"، شدد نجيب على أهمية الشراء من المنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أوضح نجيب أن أسعار الخضراوات والفاكهة تختلف حسب المنطقة وجودة المعروض، مؤكدًا أن بعض التجار الذين لجأوا لرفع الأسعار رغم إطلاق الدولة للمنافذ، مناشدًا التجار بضرورة العمل على خفض الأسعار لتخفيف الضغط على المستهلكين.

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