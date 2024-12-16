التضامن تعلن الموعد النهائي لسداد قيمة اشتراك حجاج القرعة

كتب- حسن مرسي:

أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، اختيار 12 ألف حاج ضمن الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسى، أعلنت نتيجة القرعة للحج، لاختيار 12 ألف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مساء الاثنين، أوضح عبد الموجود أن الوزارة قامت باختيار 12 ألف حاج من الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك بعد إجراء قرعة بين المتقدمين.

وأشار إلى أن برامج الحج المقدمة تتضمن ثلاثة مستويات، الأول يوفر إقامة فاخرة في فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم المكي، والثاني يقدم خدمات جيدة بأسعار مناسبة، والثالث يعتبر الخيار الاقتصادي.

وأضاف عبد الموجود أن الأسعار المحددة للبرامج تختلف حسب المستوى، حيث يبدأ سعر البرنامج من 240 ألف جنيه، و يصل إلى 395 ألف جنيه للبرنامج الفاخر، وتشمل هذه الأسعار تكاليف الإقامة، والوجبات، والنقل، وتذكرة الطيران.

وأكد مساعد الوزير أن جميع البرامج توفر خدمات عالية الجودة، وأن الوزارة حرصت على توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع الحجاج.

كما ناشد المواطنين بسرعة سداد قيمة الاشتراك قبل الموعد النهائي المحدد في 27 ديسمبر.

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