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رئيس "علمية كورونا" يحذر من انتشار التهابات الجهاز التنفسي.

09:38 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الدكتور حسام حسني

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كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أوضح حسام حسني أن الأعراض المصاحبة لهذه الحالات تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة، وتكسيرًا في الجسم، واستمرار الأعراض لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام.

وأكد أن هذه الأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مما يثير القلق لدى الكثيرين.

ونفى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وجود متحور جديد لفيروس كورونا يسبب هذه الزيادة في الإصابات، مؤكداً أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي التغيرات المناخية وتقلبات الطقس، والتي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وزيادة الإصابة بالعدوى.

ونصح حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية التالية للحد من انتشار العدوى:

وشدد الدكتور حسام حسني على أهمية عدم الدخول في حالة من الهلع والخوف، مؤكداً أن هذه الحالات يمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرًا واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

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رئيس علمية كورونا الدكتور حسام حسني انتشار التهابات الجهاز التنفسي برنامج حضرة المواطن لتهابات الجهاز التنفسي العلوي
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