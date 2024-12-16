أبرزها العنصر البشري.. شادي المنزلاوي يكشف 5 عوامل لاستعادة الاقتصاد الوطني قوته

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أن هناك أملًا كبيرًا في استعادة الاقتصاد قوته، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات اللازمة بشرط استغلال الموارد المتاحة بكفاءة.

وأوضح "المنزلاوي"، في تصريحات تليفزيونية أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، أبرزها العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تأهيل وتدريب المواطنين من خلال برامج قصيرة الأجل في مختلف القطاعات يعد خطوة مهمة لتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروة هائلة من المواقع السياحية والأثرية التي يمكن استثمارها بشكل أفضل، مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة وتطوير هذه المواقع، بالإضافة إلى تدريب العاملين في قطاع السياحة لرفع كفاءتهم، مما سيجعلهم قادرين على جذب السياح، مضيفًا أن تحسين البنية التحتية، مثل المطارات والخدمات السياحية، سيكون عاملًا حاسمًا في تطوير هذا القطاع.

كما أوضح أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر بين البحرين الأحمر والمتوسط يوفر فرصة كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى مناطق حرة للتصنيع وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الوطني وتخلق فرصًا تنافسية جديدة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة، إذا تم تفعيل الإمكانيات المتاحة بشكل صحيح.

ودعا شادي المنزلاوي، إلى التركيز على توطين الصناعة في مصر بدلًا من تصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أن جذب التكنولوجيا الحديثة لتصنيع هذه المواد محليًا سيسهم في إضافة قيمة اقتصادية أكبر ويخلق فرص عمل جديدة.

وأكد "المنزلاوي"، أن مصر قادرة على جذب استثمارات ضخمة من عدة مصادر، أبرزها المصريون المغتربون من خلال تقديم خطط تحفيزية مشجعة، وكذلك المستثمرون المحليون والدول العربية،كما أشار إلى ضرورة تسويق المزايا التنافسية لمصر لجذب الاستثمارات العالمية، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الموارد الطبيعية.