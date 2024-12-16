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السجيني: إنهاء قانون الإيجار القديم ضرورة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين

08:17 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

النائب أحمد السجينى

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق كلا الطرفين، المالك والمستأجر.

خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح "السجيني"، أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن تخضع لعمليات ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير مصادر تمويل لهذه الترميمات.

كما أكد على أهمية تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عمليات الترميم، مشيرًا أن صندوق التنمية الحضارية قد لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات وتحسين الظروف المعيشية.

وفي سياق آخر، تحدث السجيني عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.

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النائب أحمد السجيني قانون الإيجار القديم حماية حقوق الملاك والمستأجرين تعديل قيمة الإيجار برنامج صالة التحرير
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