رئيس "محلية النواب" يكشف عدد مخالفات البناء على مستوى الجمهورية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك نحو 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية أعلنت البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على مخالفات البناء.

خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، أشار "السجيني"، إلى أن هناك بعض طلبات التصالح لمواطنين تقدموا للتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض بصورة استباقية للقيام ببنائها.

وشدد النائب أحمد السجيني، على ضرورة أن تكون الحكومة سريعة في التعامل مع كافة المواقف التي تخص المواطن خاصة إصدار رخص البناء بصورة كريمة لمنع التحايل، لو المواطن مخدش تصاريح البناء سيتحايل وهيبني برده.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات الآثر التشريعى فى قانون التصالح على مخالفات البناء كان لها دور كبير فى تعديل القانون مرة أخري

وتابع: "سنحرك قيمة الإيجار القديم بشكل يضمن حق المالك والمستأجر"، مشددًا على أنه يجب أن يحظى ملف العقارات الآيلة للسقوط باهتمام الدولة وجهات الولاية".

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