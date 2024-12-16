بحضور وزير الثقافة ومحافظ القاهرة.. عزاء زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

حرص كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على تقديم العزاء للدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، في وفاة زوجها الدكتور هشام القطان، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الدكتور هشام القطان، الذي رحل عن عالمنا أمس، وشيعت جنازته عقب صلاة المغرب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي أمس الدكتور هشام القطان، زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.