إلغاء العقوبات السالبة للحرية و زيادة موارد.. أبرز توصيات المؤتمر السادس للصحافة المصرية

كتب- محمد أبو بكر و عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

أعلن أمين عام المؤتمر السادس للصحافة المصرية الدكتور وحيد عبدالمجيد، توصيات المؤتمر الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي داخل مبنى نقابة الصحفيين".

وقال عبد المجيد خلال "اليوم الختامي للمؤتمر"، إن التوصيات تضمنت الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير لاسيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضا "إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية"، ولديهم "مشروع عمل عليه مجلس النقابة والأمانة العامة."

وأكدت التوصيات دعم موقف نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية"، وإعداد مشروع قانون للعمل على زيادة موارد النقابة، بالإضافة إلى تشكيل امانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ممثلين عن المؤتمر وممثلين عن الجمعية العمومية والنقباء السابقين".

كما أوصى المؤتمر بـ "عقد المؤتمر كل عامين"، وإعادة تجديد موقف النقابة ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي"، و"تقديم مجرمي الحرب في إسرائيل للمحاكمة".