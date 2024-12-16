الشيخ رمضان عبد المعز: القناعة والرضا بما رزق الله سر السعادة

كتبت- داليا الظنيني:

ألقى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الضوء على مفهوم القناعة وأهميتها في حياة المؤمن. فقد أكد أن المؤمن يسعى جاهدًا ويتخذ الأسباب لتحقيق أهدافه، لكن النتائج في النهاية بيد الله عز وجل، فالرزق والعطايا هي من تقسيم الله سبحانه وتعالى.

خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، أوضح الشيخ عبد المعز أن المؤمن يجب أن يتحلى بالرضا، حيث أن ما يكتبه الله له هو الأفضل، مشيرًا إلى أن الرضا بما قسمه الله يعد من صفات الغنى الحقيقي.

كما أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القناعة هي سر السعادة، فكلما كان الإنسان راضيًا بقسمة الله، كان من أكثر الشاكرين.

وفي سياق حديثه، أوضح الشيخ رمضان عبد المعز الفرق بين القناعة والكسل، حيث أكد أن القناعة ليست بمعنى الرضا بالضعف أو الفقر، بل هي الرضا بما قسّمه الله مع الاستمرار في السعي والاجتهاد.

وأشار إلى ضرورة أن يتحلى المؤمن بالنشاط وعدم الكسل، مؤكدًا أن الاستعانة بالله مع الأخذ بالأسباب هي الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يجب أن يكون الرضا بالقضاء والقدر من أسمى صفات المؤمن.

وذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالًا حيًا على القناعة والزهد في الدنيا، حيث أُعرضت عليه متاع الدنيا لكنه اختار الزهد وفضل الآخرة.

واستنتج الشيخ عبد المعز أن الرزق مقسوم، وأن هذه الدنيا هي دار ممر بينما الآخرة هي دار المقام، مشددًا على أهمية العيش بحسن الظن بالله والتمتع بالقناعة في الرزق.





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