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حسن مكاوي: كليات الإعلام يجب أن تراعي احتياجات سوق العمل

05:45 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الدكتور حسن مكاوي

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كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور حسن مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الصحافة المصرية تعاني من عدة مشكلات تسببت في ضعف وعدم توفير فرص العمل.

وأوضح "مكاوي"، خلال كلمته بجلسة مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، التي تنظمها نقابة الصحفيين ضمن جلسات المؤتمر السادس للصحافة المصري، أن الصحافة المصرية متعددة ولكنها تفتقر للتنوع.

وأضاف، أن هناك تشابه كبير بين محتويات الصحف وبعضها البعض الأمر الذي أدى لعزوف القارئ عن متابعتها مما أثر بشكل سلبي على أوضاعها الاقتصادية.

وأشار إلى أنه يجب أن تراعي كليات الإعلام احتياجات سوق العمل وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية التي يقدموها للطلاب.

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حسن مكاوي كليات الإعلام سوق العمل
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