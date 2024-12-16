ليلى عبدالمجيد: إضافة "شخصية مصر" ضمن مناهج كلية إعلام القاهرة

كتب- عمرو صالح:

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية أقرت منهج "شخصية مصر"، ضمن مناهجها لتعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب.

وأضافت "عبدالمجيد"، خلال كلمتها بجلسة مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، التي تنظمها نقابة الصحفيين ضمن جلسات المؤتمر السادس للصحافة المصرية، أن إقرار منهج "شخصية مصر" ضمن مناهج الكلية، جاء في إطار توعية الطلاب وزيادة ثقافتهم العامة بشأن الشخصية المصرية على مر العصور وتعريفهم بمفاهيم الهوية الوطنية.

وأشارت إلى أن دور الكلية لم يقتصر فقط على تعليم أبنائها خلال فترة الدراسة، حيث أن هناك رابطة للتواصل مع خريجي الكلية بهدف التعرف على ما يتطلبه سوق العمل و السعي لوضع آلية تدريسه بالكلية.

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