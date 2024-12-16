"العربية للتصنيع": مصنع "أتيكو للصناعات الخشبية" يحصل على " البصمة الكربونية"

(أ ش أ):

شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية " التابع للهيئة العربية للتصنيع علي تقرير البصمة الكربونية ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقًا لاشتراطات ومعايير الإقتصاد الأخضر.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا الإنجاز تم نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة وتطوير المصنع للتوافق مع نظم الجودة العالمية، حيث تم المنح بعد مراجعة شاملة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الإستثماروالتجارة الخارجية لمراحل التصنيع بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية، وتم التأكد من المطابقة لكافة اشتراطات البصمة الكربونية.

وقال: إن ما نشهده من اليوم نستهدف به في المقام الأول الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الإستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف واستخدام الطاقة النظيفة في كافة مجالات التصنيع وتلبية كافة الإحتياجات المحلية والتصدير بمنتجات فائقة الجودة وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وأضاف أن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي لحصول جميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع علي تقرير البصمة الكربونية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه بالشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.. منوها بأن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مجالات صناعية واستثمارية أخرى.

شهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية والهيئة العامة للرقاية علي الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد وتفان لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

شهد الاحتفالية كل من اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع والدكتور مهندس شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وقيادات من الهيئة وبحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" والسيد ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.