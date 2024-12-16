بعد قليل.. عزاء زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تتلقى الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، عزاء زوجها الدكتور هشام القطان، مساء اليوم الإثنين في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الدكتور هشام القطان، الذي رحل عن عالمنا أمس، وشيعت جنازته عقب صلاة المغرب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي أمس الدكتور هشام القطان، زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

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