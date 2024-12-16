المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي سفيرة أمريكا- صور

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مُشدداً على أهمية تلك العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة على الصعيد البرلماني لتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية في مصر بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مُعربة عن تقديرها التام للقاءات المختلفة التي تجمع مسئولي البلدين في ضوء أهمية تلك اللقاءات لتنسيق الرؤى الأمريكية المصرية في كافة المجالات.

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