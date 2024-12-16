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الطيب وجبران يتفقان على تدريب وتأهيل طلاب الأزهر بمراكز وزارة العمل

04:26 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الدكتور أحمد الطيب ومحمد جبران وزير العمل

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، محمد جبران، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

تدريب طلاب جامعة الأزهر

وبحسب بيان، وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر في مختلف المجالات، في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل البالغ عددها ٣٨ مركزًا على مستوى الجمهورية، وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل ومتطلباته، والحصول على برنامج تدريبي متخصص يسمح لهم بممارسة ما درسوه بشكل تطبيقي؛ حتى يتسنَّى لهم دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وأعرب وزير العمل عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة في تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، ولما يمثِّله الأزهر من رمزية دينية وتعليمية كأعرق مؤسسة إسلامية تنشر صحيح الدين ووسطيته، مؤكدًا استعداد الوزارة تلبية كل متطلبات الأزهر الشريف المتعلقة بتدريب الطلاب وتأهيلهم.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وزارة العمل مشيخة الأزهر محمد جبران وزير العمل
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