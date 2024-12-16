سيد علي: عام 2008 كانت هناك مساحة واسعة من حرية تداول المعلومات

كتب- محمدأبوبكر:

تصوير- محمود بكار:

قال الإعلامي سيد علي، إنه في عام 2008 كانت هناك مساحة واسعة من حرية تداول المعلومات؛ ولكن للأسف الشديد لا توجد أية مساحة للحرية الآن.

وأضاف علي، خلال مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة"، اليوم الإثنين، خلال المؤتمر السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أن الجيل الجديد مظلوم جدًّا لضيق مساحة الحرية، بالإضافة إلى أن حرية تداول المعلومات تكاد تكون شبه مستحيلة؛ خصوصًا في ظل تعيين متحدثين رسميين في كل الهيئات.

وأوضح علي أنه كان يذهب إلى نقابة الصحفيين في سن صغيرة؛ حيث كان يتعلم من الصحفيين الكبار أصحاب المدارس المختلفة، وكان هناك العديد من مصادر المعلومات.

وأكد الإعلامي أن حرية تدفق المعلومات هي حق إنساني، مشيرًا إلى أن الناس يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنقل المعلومات عندما تغيب الحقائق؛ مما يؤدي إلى انتشار الشائعات.

وتابع سيد علي: "لا أتصور أنه ستكون هناك مهنية وإعلام مواكب للتطور التكنولوجي في غياب المعلومات الدقيقة من الجهات الرسمية، وعندما لا توجد معلومة مدققة من السلطات يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى وسائل غير مدققة؛ مما يؤدي إلى نشر الشائعات".

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