إتاحة الإنترنت مجانا في 8 محطات بمترو الأنفاق - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أتاحت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الأخضر الثالث" خدمة الواي فاي المجاني في 8 محطات مترو.

وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إن هذه المحطات تشمل: العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، والأهرام.

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