إتاحة الإنترنت مجانا في 8 محطات بمترو الأنفاق - تفاصيل
04:01 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
كتب- محمد نصار:
أتاحت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الأخضر الثالث" خدمة الواي فاي المجاني في 8 محطات مترو.
وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إن هذه المحطات تشمل: العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، والأهرام.
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