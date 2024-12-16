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إتاحة الإنترنت مجانا في 8 محطات بمترو الأنفاق - تفاصيل

04:01 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:

أتاحت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الأخضر الثالث" خدمة الواي فاي المجاني في 8 محطات مترو.

وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إن هذه المحطات تشمل: العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، والأهرام.

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مترو الأنفاق إنترنت مجانا بمحطات مترو الأنفاق خدمة الواي فاي المجاني
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