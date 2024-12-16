زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد "أبو زعبل للصناعات الهندسية- مصنع 100 الحربي"

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، خلال زيارة مفاجئة، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربي.

وحضر الوزير إلى شركة حلوان للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية .

واستهل الوزير الزيارة المفاجئة بالاطمئنان على جاهزية والانتهاء من أعمال برج التهوية الذي يعمل على سحب الأتربة أثناء عملية صهر الحديد، وكذلك تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) والتي تسهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع، والذي يعد منتجًا استراتيجيًّا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات).

وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ)؛ والتي تتم الاستعانة بها في العديد من المشروعات القومية، ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

واطمأن صلاح، خلال الجولة، على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية؛ خصوصًا في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، والتي يتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية، والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس جهاد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، وأطقم العمل، من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير والتسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم، حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعملية التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تطوير العنصر البشري وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة والبدء في خطوات جديدة لتعزيز القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي ، مشددًا على متابعة مستجدات المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتاجية بكل الشركات والوحدات، لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/ وحدة)؛ لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.