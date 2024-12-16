خالد البلشي: قريبًا برامج تدريبية تتعلق بحقوق الإنسان في نقابة الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن برامج تدريبية تتعلق بمجال حقوق الإنسان؛ سيتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال مركز التدريب بالنقابة.

وقال البلشي: أجريت مشاورات مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لعقد برامج تدريبية بمركز التدريب بنقابة الصحفيين، تتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن مركز التدريب بنقابة الصحفيين تم إعادة هيكلته وإعداده من قِبل المعنيين به في المجلس الحالي؛ ليعاد تفعيل دوره من جديد بتدريب أكبر عدد من الصحفيين.

وتطرق البلشي إلى الحديث عن الشراكات الدولية في مجالات تدريب الصحفيين؛ قائلًا: لدينا شراكات مع الاتحاد الدولي للصحافة في العديد من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة، كما وضعنا استراتيجية للمجلس القادم في مجالات التدريب.

جاء ذلك خلال كلمة البلشي بجلسة التدريب والحريات المنعقدة بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، والتي تعد ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للنقابة.

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