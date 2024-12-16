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الرئيس السيسي وعاهل الأردن يعقدان جلسة مباحثات بالقاهرة

02:38 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي وملك الأردن ارشيفية

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كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، اعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وتناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية.

وأكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

الرئيس السيسي الملك عبد الله الثاني جلسة مباحثات
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