حجز قطعة أرض إسكان متوسط.. خطوات وأسعار الأراضي في 9 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في إجراءات حجز أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حتى يوم 6 يناير المقبل.

ويتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

وتتنوع هذه الأراضي بين أراضي إسكان متوسط وإسكان متميز وإسكان اكثر تميزًا، وجاءت أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض إسكان متوسط بمقدم 25 ألف جنيه بمدن:

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 3538 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 530 ألف جنيه.

- تم 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، سجل سعر المتر 3135 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 282 مترا 885 ألف جنيه.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات، سجل سعر المتر 3284 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا 906 آلاف جنيه.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر، سجل سعر المتر 4152 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 288 مترا مليونا و195 ألف جنيه.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، سجل سعر المتر 3169 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 151 مترا 478 ألف جنيه.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 3420 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا 943 ألف جنيه.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 3159 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 384 مترا 930 ألف جنيه.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 3456 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 209 مترا 722 ألف جنيه.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 3150 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا 470 ألف جنيه.

طريقة التقديم عن طريق موقع مسكن، حيث يتم عمل حساب على الموقع باستخدام الرقمي القومي ورقم الهاتف فقط.

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