كاتب صحفي يدعو نقابة الصحفيين لحماية "الصحفي الإلكتروني"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي هاني صلاح الدين، إن الصحافة الإلكترونية أصبحت لاعبا قويا ولا يمكن أن نتغافل عن ذلك.

جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، نقابة الصحفيين مائدة مستديرة بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، في جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر.

أضاف: لا بد من حماية نقابية للصحفي الإلكتروني، وكان يجب أن يتم مساواة الصحيفة الورقية بالالكترونية في الدستور.

وأوضح، أن قانون المجلس الأعلى للإعلام يشترط اشتراطات شديدة جدا للصحفي الإلكتروني دون تدعيم أو حماية الصحفي بأي شكل.

وتابع: لا بد وبشكل صارم من تغيير لائحة القيد 2015 وهذا لا يحتاج إلا الجمعية العمومية، ومينفعش جدول الانتساب، ومينفعش حد يطعن، ولائحة 2015 نصت على 31 نص ولم تفتح ابدًا بابا واحدا منهم للصحافة الإلكترونية.

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندة إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية.

تهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. تركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية، وتضم الجلسة عدد من المتحدثين

اقرأ أيضا:

فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة

أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وزير الشؤون النيابية: التحول للدعم النقدي غير مطروح في "الضمان الاجتماعي"