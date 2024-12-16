توصيات الصالون السياسي لـ"حماة الوطن" بشأن الأزمة السورية

كتب- نشأت علي:

استكمل حزب حماة الوطن، اليوم الإثنين، الصالون السياسي حول تداعيات الأزمة السورية على الأمن الإقليمي والدولي، بعد اللقاء الذي عُقد الأسبوع الماضي، بحضور قيادات الحزب، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.

وشارك في فعاليات اليوم، اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، الأمين العام وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد أمين التنظيم، والدكتورة غادة البدوي أمينة التدريب والتثقيف.

وحضر فعاليات الصالون السياسي حول الأزمة السورية، اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن بمجلس الشيوخ، واللواء الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، والدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عباس ناجي خبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والإعلامي حسين حسني المذيع بقناة "الغد"، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإعلام.

وحضر فعاليات صالون حماة الوطن السياسي عن الأزمة السورية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وكوادر الأمانات المركزية بالحزب.

التمسك بالموقف المصري الداعي إلى الحل السياسي في سوريا

وتم التأكيد خلال فعاليات الصالون السياسي، على التمسك بالموقف المصري الداعي إلى الحل السياسي في سوريا، دون إقصاء أي فصيل، مع الرفض التام لأي تدخلات خارجية؛ لا سيما أن الأمن القومي السوري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمنطقة بالكامل.

توصيات الصالون السياسي لحزب حماة الوطن

وانتهت فاعليات الصالون السياسي لحزب حماة الوطن إلى عدة توصيات؛ ستتم إعادة صياغتها لرفعها لمتخذي القرار لدراسة مدى إمكانية تنفيذها.

وتضمنت توصيات الصالون السياسي لحزب حماة الوطن بشأن الأزمة في سوريا، دعوة الأطراف السورية إلى إجراء مشاورات في القاهرة؛ تهدف إلى التوصل لخارطة طريق للفترة المقبلة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال عقد مؤتمر وطني.

وجاء في التوصيات تأكيد تشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها جميع الأطراف السورية؛ مهمتها الإشراف على كتابة الدستور من خلال لجنة تضم كل الخبراء والنخب، فضلاً عن تنظيم انتخابات ديمقراطية، مع قيامها بالإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء، وبناء الثقة والعمل على إنهاء معاناة السوريين.

تشكيل لجنة بشأن ملف اللاجئين

وأوصى الصالون السياسي لحماة الوطن، بضرورة تشكيل لجنة لتولي ملف اللاجئين، وفتح اتصالات مع الحكومة الجديدة بشأنهم؛ خصوصًا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين السوريين "نحو 1.5 مليون لاجئ"، ويمكن البناء عليها في ما يتعلق بقوة مصر الناعمة ونفوذها في المجتمع السوري.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى تشكيل تحالف عربي؛ بحيث يهدف في المقام الأول إلى المحافظة على سوريا من أي انقسامات، وتبني المصالحة بين الأطراف الداخلية والتواصل مع الأطراف الخارجية والمجتمع الدولي.

تنسيق مصري- تركي بشأن سوريا

وأوصى حزب حماة الوطن من خلال الصالون السياسي، بضرورة تنسيق مصري- تركي بشأن سوريا، للبناء على التقارب الذي تم خلال الفترة الأخيرة؛ لضمان الاضطلاع بدور فاعل في الترتيبات الإقليمية بشأن سوريا، مع تحييد التحركات التركية التي قد تضر بالمصالح المصرية.

وأوصى الصالون السياسي بأهمية العمل على صياغة ورقة مبادئ تتضمن أمن سوريا، وبقاء وتماسك الدولة السورية من خلال توقيع اتفاق مبدئي بين كل الأطراف؛ لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري، وعليه التزام الأطراف بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة والفصائل المشاركة في الحل السياسي؛ مما يضمن وحدة وسيادة سوريا.

إطلاق مبادرة عربية إسلامية دولية

وطالب "حماة الوطن" بإطلاق مبادرة عربية إسلامية دولية تقدم دعمًا اقتصاديًّا وماليًّا لسوريا بوساطة أية دولة يتم الاتفاق عليها في جامعة الدول العربية؛ لمساعدتها في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد السوري، والتواصل مع العالم لرفع العقوبات المفروضة على سوريا أثناء نظام الأسد، مع ضخ الاستثمارات العربية والخليجية لتسهيل عملية التطبيع الاقتصادي والسياسي مع سوريا.

ودعا الصالون السياسي لحزب حماة الوطن، المجتمعَ الدولي لتقديم كامل الدعم للشعب السوري مع مراعاة السيادة للدولة، دون فرض نموذج مسبق أو محدد واستمرار التواصل مع القوى الدولية؛ مثل: الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، بشأن الأزمة السورية ومحاولة الوصول إلى نقاط اتفاق.

وتم التوافق خلال صالون حزب حماة الوطن السياسي، على أهمية تقديم استشارات قانونية ودبلوماسية عاجلة لحكومة الأمر الواقع في دمشق، بضرورة الاحتجاج الرسمي على احتلال إسرائيل للأراضي السورية أمام الأمم المتحدة وإدارة حفظ السلام (DPO).

جهود إعلامية لتوضيح أطماع إسرائيل في سوريا

وتضمنت التوصيات الصادرة عن الصالون السياسي لحزب حماة الوطن، المشاركة في جهود إعلامية لتوضيح أن أطماع إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي العربية والقصف المستمر لأهداف في العمق السوري تهدد استقرار المنطقة.

ودعا حزب حماة الوطن إلى أهمية بناء نظام سياسي على أساس المواطنة، بغض النظر عن الطائفة أو العرق أو الدين، مع العمل على بناء نظام انتخابي شامل وعادل غير طائفي، يتم تصميمه ليعطي الفرصة لجميع السوريين للترشح والتصويت دون قيد.