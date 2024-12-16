"الشراء الموحد": لدينا قاعدة بيانات متكاملة لكافة الأدوية والمستلزمات الطبية

كتب - أحمد جمعة:

قال مصطفى شوكت، رئيس قسم خدمة العملاء بالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الهيئة حققت العديد من الخطوات المهمة في مجال التحول الرقمي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، آخرها التعاون في إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية بالتعاون مع المنظمة العالمية للترقيم.

وأوضح شوكت في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة باتت قادرة على تتبع كافة المنتجات التي تحمل كود (الرقم العالمي للسلع التجارية - GTIN)، حيث يتم استخدام QR Code لمعرفة مصدر المنتج ومنشأه ومواصفاته، كما يُمكن للهيئة التعامل بسرعة مع أي مشكلة قد تنشأ بشأن المنتج وسحبه من السوق إذا لزم الأمر.

وأضاف أن الهيئة عملت بالتعاون مع المنظمة العالمية للترقيم على دمج قواعد البيانات التي تملكها، مما يسمح بالاستفادة من الأكواد المسجلة لدى المنظمة وربطها بكافة عمليات تداول الأدوية من خلال الهيئة.

وأشار شوكت إلى أن المرحلة الأولى من هذا التعاون قد أُنجزت بنجاح، حيث استفادت الهيئة من الخبرة والبيانات الواسعة لدى المنظمة في المجال الدوائي.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف التوسع في تتبع المنتجات عبر تحديد أماكن وجودها جغرافياً، سواء لدى الشركات أو المخازن أو الموزعين، مما يتيح سهولة الوصول إلى المنتجات ومعرفة خط سيرها حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن هذه الخطوات تعزز من ضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية، وترفع من كفاءة الأدوار الرقابية على جودة المنتجات المتداولة، حيث بات لدى الهيئة قاعدة بيانات متكاملة لكل الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.

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