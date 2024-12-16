الشراء الموحد تكشف تفاصيل إطلاق منظومة التتبع الدوائي بالجهات الحكومية

كتب - أحمد جمعة:

أكد العقيد مهندس محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالهيئة المصرية للشراء الموحد، أهمية منظومة التتبع الدوائي في إحكام السيطرة على منظومة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية بداية من شركة الإنتاج وصولاً إلى الجهة المستهدفة بالمؤسسات الصحية الحكومية.

وأوضح "إبراهيم" في حفل إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية، إن منظومة التتبع الدوائي تلزمها بنية تحتية معلوماتية تقوم بها كل مؤسسات الدولة والتي على أساسها يتم بناء أي منظومة تتبع.

وأشار إلى أن عدد الأصناف المسجلة لدى الهيئة يقدر بنحو 40 ألف صنف، وكان هناك تحد كبير لتكويد تلك الأصناف، لكن الهيئة نجحت في تنفيذ هذه الخطوة، حيث جرى التعاون مع المنظمة العالمية للترقيم، وبالتالي منذ شهر يوليو 2022 لم يعد هناك أي إذن توريد يتم تسليمه من القطاع الحكومي بدون تلك الأكواد.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالشراء الموحد إلى أن الخطوة التانية كانت تتبع هذه الأصناف عبر تكويد المنشآت الصحية، وهو ما يتم العمل عليه حاليا عبر إطلاق وتفعيل منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية بالتعاون مع المنظمة العالمية للترقيم.

وأضاف: "آن الأوان لمصر أن تنفذ منظومة التتبع الدوائي خاصة أن الكثير من الدول العربية نفذت بالفعل هذه المنظومة".

وشدد على أنه جرى التشديد على تنفيذ منظومة تتبع دوائي بالمخازن الإستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية التي يجري إنشائها في 6 محافظات هي، القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.

اقرأ أيضا:

فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة

أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وزير الشؤون النيابية: التحول للدعم النقدي غير مطروح في "الضمان الاجتماعي"